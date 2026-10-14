سامانه آشکارساز ایکس‌ری با حضور سردار امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا در ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان افتتاح شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در آیینی رسمی و با حضور سردار جلال امینی، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا، سامانه پیشرفته آشکارساز ایکس‌ری (X-Ray) در ایست و بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان رونمایی شده و به بهره‌برداری رسید.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا در این مراسم گفت: ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان به‌عنوان یکی از سه ایستگاه اصلی استان بوشهر، در مسیر ارتباطی استان‌های جنوبی به مرکز کشور قرار دارد و نقش کلیدی در کنترل تردد خودرو‌های سنگین و کشف محمولات قاچاق ایفا می‌کند. نصب و راه‌اندازی این سامانه آشکارساز، امکان بازرسی غیرتماسی و دقیق محموله‌های عبوری را بدون نیاز به تخلیه بار فراهم می‌سازد.

سردار امینی با اشاره به پیچیدگی روزافزون شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید و اظهار کرد: روش‌های سنتی بازرسی جاده‌ای دیگر پاسخگوی حجم و تنوع قاچاق امروز نیست. سامانه‌های آشکارساز ایکس‌ری، چشم الکترونیکی پلیس در مبادی ورودی و خروجی هستند و اجازه نمی‌دهند هیچ محموله‌ای بدون رصد دقیق از این گلوگاه‌ها عبور کند.

وی در توصیف این دستگاه بیان کرد: سامانه آشکارساز نصب‌شده در ایست و بازرسی شهید صلاحی از نوع اسکنر پرسرعت کامیونی است که قادر است یک خودروی سنگین را در مدت ۱۵ ثانیه تا یک دقیقه به‌طور کامل اسکن کند. این دستگاه با تصویربرداری دقیق، توانایی شناسایی محفظه‌های پنهان، جاسازی‌های پیچیده و محمولات غیرمجاز را داراست.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این تجهیزات، شاهد افزایش چشمگیر کشفیات و کاهش عبور محمولات قاچاق از محور‌های مواصلاتی جنوب کشور باشیم.