به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این اداره کل از مردم نوع‌دوست آذربایجان شرقی برای پیوستن به پویش معنوی و انسانی اهدای خون، اهدای زندگی دعوت و اعلام کرد: از هم‌استان‌های عزیز دعوت می‌شود تا در روز‌های پیش‌رو برای پایدار نگه داشتن ذخایر خونی، به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند تا با اهدای بخشی از خون وجود خود مراکز درمانی را در تامین قطرات حیاتی برای بیماران بستری در بیمارستان‌ها یاری دهند.

در حال حاضر نیاز به همه گروه‌های خونی وجود دارد و نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و در این میان بیماران تالاسمی، سرطانی و مجروحان حوادث و سوانح و بیماران نیازمند جراحی مصرف کننده‌های عمده خون هستند.