به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خرم آباد گفت: در راستای صیانت از عرصه‌های ملی، جنگل‌ها و مراتع حوزه استحفاظی خرم‌آباد، تیم گشت و مراقبت این یگان با همکاری عوامل انتظامی، متخلفان سودجو که اقدام به قطع غیر مجاز و تخریب ۶۸ اصله درخت بلوط کهنسال را کرده بودند، شناسایی کردند.

عزیزی افزود: در این رابطه دو متخلف اصلی و عامل قطع درختان و قاچاق چوب دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام تحویل مراجع قضایی شدند.

وی گفت: در این عملیات غافلگیرانه، دو دستگاه خودروی مورد استفاده در حمل چوب‌های قاچاق توقیف و به پارکینگ منتقل شد. همچنین یک دستگاه اره موتوری که برای قطع درختان استفاده می‌شد، کشف و ضبط شد.