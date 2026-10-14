چهارشنبه های امام رضایی این هفته در دبستان دخترانه کوثر مشهد به یاد شهیده حسنا بهنام اربابی دانش آموز شهید مشهدی، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، چهارشنبه های امام رضایی این هفته در دبستان دخترانه کوثر مشهد به یاد شهیده حسنا بهنام اربابی و باحضور خادمان بارگاه علی ابن موسی الرضا(ع) برگزار شد.

این مراسم به یاد شهیده حسنا بهنام اربابی و مادرش شهیده محدثه خوشکام برپاشد و در چهلمین روز شهادتشان، از پوریا بهنام اربابی پدر و همسر این شهدا، تکریم شد.

در این برنامه، دختران کلاس اول تا سوم ابتدایی، با پرچم ایران حاضر شدند و با این شهدا ابراز همدلی کردند.

شامگاه سه‌شنبه دهم شهریور ۱۴۰۵، یک دستگاه خودروی سواری در بولوار وکیل‌آباد مشهد با سرعت بالا منحرف و پس از آن با تجمع‌کنندگان شبانه در حمایت از انقلاب و وطن، برخورد کرد که در این حادثه چهار نفر از جمله مادر و دختر مشهدی؛ محدثه خوشکام و حسنا بهنام به شهادت رسیدند.