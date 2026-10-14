بررسی برنامههای تیم ملی فوتبال ایران برای جام ملتهای آسیا
نشست طولانی مدت رئیس فدراسیون فوتبال ایران و سرمربی تیم ملی با محوریت آمادگی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان و امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی درباره موضوعات مختلف پیرامون برنامههای آتی تیم ملی امروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
در این نشست که سه ساعت ادامه داشت، ضمن مرور برنامههای آتی تیم ملی تا جام ملتهای آسیا، بر ضرورت اجرای به موقع برنامهها و اردوهای پیش بینی شده، تاکید شد.