به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان و امیر قلعه نویی، سرمربی تیم ملی درباره موضوعات مختلف پیرامون برنامه‌های آتی تیم ملی امروز در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در این نشست که سه ساعت ادامه داشت، ضمن مرور برنامه‌های آتی تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا، بر ضرورت اجرای به موقع برنامه‌ها و اردو‌های پیش بینی شده، تاکید شد.