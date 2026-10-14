چهارمین دوره مهارت‌افزایی و تمرین عملیاتی سیل و بقا در شرایط سخت، با هدف ارتقای آمادگی پایتخت در برابر سیلاب و افزایش هماهنگی دستگاه‌های امدادی، در دریاچه شهدای خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گفت: این تمرین با هدف ارزیابی برنامه‌های عملیاتی مدیریت سیلاب، سنجش امکانات و تجهیزات و ارتقای توانمندی نیروهای امدادی و شهرداران نواحی برگزار شد.

علی نصیری، با اشاره به افزایش آمادگی پایتخت در حوزه مدیریت سیلاب افزود: تهران در این زمینه نسبت به گذشته آماده‌تر شده است، اما همچنان اقدامات متعددی برای کاهش خطر و افزایش آمادگی شهر باید انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول در برابر احتمال بارش‌های سیل‌آسا افزود: حتی در شرایطی که کشور با تهدیدها و مسائل مختلف مواجه است، نباید از مخاطراتی مانند سیل و زلزله غافل شد. هدف این است که در صورت وقوع حادثه، دستگاه‌ها غافلگیر نشوند و اقدامات پیش‌بینی‌شده را با هماهنگی حداکثری اجرا کنند.

نصیری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت سیلاب در تهران گفت: نقشه‌های پهنه‌بندی خطر و ریسک سیل با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و دستگاه‌های امدادی تهیه شده و برنامه‌های عملیاتی برای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های شهری، از جمله بیمارستان‌ها و ایستگاه‌های مترو، تدوین و ابلاغ شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، آموزش مهارت‌های جست‌وجو و نجات، احیای قلبی ریوی، عبور از آب، نقشه‌خوانی، کار با دستگاه موقعیت‌یاب جهانی، مقابله با غرق‌شدگی و استفاده از پمپ‌های کف‌کش و لجن‌کش را از محورهای این دوره برشمرد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان پس از آموزش‌های نظری، مهارت‌های خود را در تمرین‌های عملی به کار گرفتند و دستگاه‌های مختلف نیز متناسب با وظایف خود در زمان وقوع سیل، سناریوهای عملیاتی را اجرا کردند.

به گفته نصیری، در این تمرین، جمعیت هلال احمر عملیات قایق‌رانی و امداد، اورژانس انتقال مصدومان و تریاژ میدانی، سازمان آتش‌نشانی عملیات غواصی و نجات و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مدیریت صحنه حادثه را تمرین کردند. همچنین شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق، اقدامات تخصصی خود را در شرایط شبیه‌سازی‌شده سیلاب مورد ارزیابی قرار دادند.

وی آشنایی نیروهای عملیاتی با وظایف یکدیگر و تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها را از مهم‌ترین اهداف این تمرین دانست و گفت: ماه گذشته نیز حدود ۵۰۰ نفر از نیروها در یک دوره تمرینی در محدوده پشت دریاچه سد طالقان در استان البرز آموزش دیدند و روند ارتقای آمادگی برای مقابله با سیلاب در تهران با برگزاری این دوره ادامه یافت.