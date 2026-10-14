نشست تخصصی مدیران ارشد راه‌آهن با تمرکز بر نوسازی زیرساخت‌ها، استفاده از توان بومی برای برقی‌سازی خطوط و تدوین مدل‌های نوین تأمین مالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاونت‌های تخصصی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در نشست اخیر خود، بست جامع توسعه و به‌سازی خطوط ریلی را با محوریت کریدور پرتردد تهران-مشهد کلید زدند.

در این جلسه، اصلاح هندسی مسیرها و ارتقای تأسیسات زیربنایی به عنوان راهکاری کلیدی برای کوتاه‌تر شدن زمان سیر قطارها بررسی شد.

همچنین، آخرین دستاوردهای مطالعاتی پیرامون برقی‌سازی مسیر تهران-قم با تکیه بر دانش فنی داخلی ارزیابی گردید.

مدیران حاضر ضمن تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از شیوه‌های نوآورانه تامین مالی، اجرای این طرح‌های کلان را گامی رو به جلو در جهت افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل ریلی کشور دانستند.