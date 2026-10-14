به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به وقوع هفت حادثه مختلف در شبانه‌روز گذشته گفت: در این حوادث ۱۷ نفر آسیب دیدند و نیرو‌های امدادی به ۱۳ مصدوم امدادرسانی کردند.

محسن مومنی افزود: از مجموع هفت حادثه رخ‌داده، ۲ حوادث ترافیکی (جاده‌ای)، سه حوادث صنعتی و کارگاهی و ۲ مورد خدمات حضوری به مراجعان بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای حوادث کارگاهی و جاده‌ای در مأموریت‌های اخیر است.

وی ادامه داد: از میان مصدوم‌شدگان، سه نفر به صورت سرپایی درمان شده، سه نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز به دلیل شدت جراحت جان خود را در صحنه حادثه از دست داد.

مومنی با اشاره به پوشش گسترده پایگاه‌های امداد و نجات استان گفت:در این عملیات‌ها، پایگاه‌های امداد و نجات مورچه‌خورت شاهین‌شهر، دزج دهاقان، پلیس‌راه مبارکه، علویجه نجف‌آباد، دامنه فریدن، موته گلپایگان و عوارضی کاشان به‌طور مستقیم در عملیات‌های امدادی مشارکت داشته و به حادثه‌دیدگان خدمات‌رسانی کردند.