وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد: فعالیت رادیو بی‌بی‌سی در سراسر افغانستان به دلیل تخطی‌های مکرر متوقف شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد: فعالیت رادیو بی‌بی‌سی در سراسر افغانستان به دلیل تخطی‌های مکرر متوقف شد.

حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ارائه جزئیات درباره این تخطی‌ها خودداری کرد.

صفی‌الله رائد، رئیس نظارت بر رسانه‌ها در این وزارت، نیز این تصمیم را تأیید کرده است.

سخنگوی بی‌بی‌سی در بیانیه‌ای اعلام کرد: میلیون‌ها نفر در سراسر افغانستان برای دریافت اخبار و اطلاعات دقیق به بی‌بی‌سی اتکا می‌کنند و ما با مقام‌ها برای حل این موضوع همکاری می‌کنیم.

بی‌بی‌سی از سال ۱۹۸۱ میلادی در افغانستان فعالیت می‌کند.