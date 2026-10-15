به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سیدموسی حسینی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت ساختمان‌های نیمه‌کاره در شهرستان شاهرود، تیم‌های تخصصی از پلیس تشکیل و ضمن بررسی دقیق صحنه‌های سرقت، نسبت به گشت‌زنی‌های فعال در این حوزه اقدام کردند.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با ردیابی هدفمند و بهره‌گیری از تجهیزات هوشمند پلیسی، متهم را شناسایی و در کمترین زمان ممکن وی را در مخفیگاه خود دستگیر کردند.

متهم سابقه‌دار در تحقیقات پلیس به ۲۸ فقره سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره اعتراف کرد.