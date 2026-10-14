امروز در مراسمی ۲۵۰ واحد «خانه امید» روستایی در استان همدان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۲۳۸ واحد شهری و روستایی هم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در آیین افتتاح و کلنگ‌زنی خانه‌های امید استان همدان با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی گفت: بنیاد مسکن با همکاری دولت و خیران، تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان واجد شرایط را دنبال می‌کند.

منوچهر خواجه‌دلویی افزود: مسکن علاوه بر تأمین آرامش خانواده‌ها، نقش مهمی در اشتغال‌زایی و رونق صنایع مرتبط دارد و بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های حمایتی، تأمین زمین، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض را پیگیری می‌کند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن استان همدان تصریح کرد: این استان در حوزه مسکن گام‌های بزرگ و مؤثری برداشته و برخی طرح‌های آن در سطح کشور شاخص هستند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه طرح خانه «امید» در راستای رسالت بنیاد مسکن برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود، گفت: این بنیاد برای خانه‌دار شدن خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی برنامه‌ریزی کرده است و در این مسیر، تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت و کمک‌های بلاعوض را در نظر گرفته است.

منوچهر خواجه‌دلویی افزود: برای ساخت این واحدها، زمین به‌صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰ ساله هم پیش‌بینی شده است.

او تصریح کرد: همچنین برای خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، با همکاری این نهادها، کمک بلاعوض تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به ازای هر متقاضی تأمین می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: با تأکید استاندار همدان، زیرساخت‌های موردنیاز از جمله آب، برق و سایر خدمات زیربنایی برای اجرای این طرح‌ها پیگیری شده است تا واحد‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

منوچهر خواجه‌دلویی با اشاره به مراحل پایانی اجرای برخی طرح‌های خانه «امید» در استان همدان افزود: پیش بینی می‌شود این واحد‌ها در چند ماه آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شوند تا خانواده‌های نیازمند از نعمت مسکن و آرامش برخوردار شوند.

او با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای طرح‌های حمایتی مسکن تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت در بهمن‌ماه سال گذشته و با پیشنهاد بنیاد مسکن، برای هر واحد مسکونی تسهیلات قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۲۰ ساله پیش‌بینی شده است که دولت یارانه سود آن را تأمین می‌کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: اقساط ماهانه این تسهیلات حدود سه میلیون تومان است و برای تأمین منابع موردنیاز طرح ها، علاوه بر استفاده از ظرفیت حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی، برای پرداخت کمک‌های بلاعوض و همکاری بانک‌های قرض‌الحسنه هم برنامه‌ریزی شده است تا آورده متقاضیان به حداقل برسد.

استاندار همدان هم با اشاره به قرار گرفتن تأمین مسکن در اولویت برنامه‌های استان گفت: با برگزاری مستمر جلسات شورای تأمین مسکن و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای طرح‌های مسکن در استان شتاب گرفته است.

حمید ملانوری شمسی با اشاره به مشکلات برخی طرح‌های نیمه‌تمام افزود: طرح ۴۸۰ واحدی فرهنگیان و طرح ۱۰۰ واحدی مدنی که با مشکلات تأمین منابع مالی و توقف عملیات اجرایی مواجه بودند، با پیگیری‌های انجام‌شده و تأمین منابع موردنیاز دوباره فعال شدند.

او با بیان اینکه برای این دو طرح در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان کمک تأمین شده است، گفت: در کنار تسهیلات بانکی، برای هر متقاضی نیز ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده که به پیشرفت پروژه‌ها کمک کرده است.

استاندار همدان با اشاره به روند اجرای طرح کوی پرواز همدان گفت: با همراهی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، فرمانداری، شرکت‌های خدمات‌رسان و مشارکت مردم، تلاش می‌کنیم بخشی از واحد‌های در دست ساخت تا پایان سال تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.

حمید ملانوری شمسی همچنین حمایت از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و خانوار‌های کم‌درآمد را از اولویت‌های حوزه مسکن دانست و گفت: با راه‌اندازی پویش سرپناه و مشارکت خیران، تأمین مسکن برای خانواده‌های نیازمند با جدیت دنبال می‌شود.

او با اشاره به تعامل دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های مسکن تصریحکرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از متولیان احداث مسکن تا دستگاه‌های مسئول تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، در قالب یک کار گروهی و هماهنگ، اجرای طرح را دنبال می‌کنند و در این مسیر گره‌های متعددی از طرح‌های مسکن باز شده است.

استاندار همدان گفت: طرح‌هایی که پیش از این به دلایل مختلف متوقف یا معطل مانده بودند، دوباره فعال شده‌اند و در مناطقی که نیاز به الحاق زمین وجود داشت، این موضوع پیگیری و اجرا شده است، همچنین بازنگری طرح‌های جامع شهری و طرح‌های روستایی با سرعت در حال انجام است تا روند احداث مسکن و واگذاری واحد‌ها به متقاضیان واجد شرایط شتاب بگیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان، هم با تشریح برنامه‌های تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: در قالب پویش سرپناه و طرح خانه «امید»، ظرفیت احداث یک‌هزار و ۷۵۱ واحد مسکونی در استان شناسایی شده که بخشی از آن با استفاده از اراضی اوقافی، زمین‌های در اختیار بنیاد مسکن و همکاری سازمان ملی زمین و مسکن اجرایی می‌شود.

مسعود رضایی افزود: در قالب تفاهم‌نامه با اداره اوقاف، احداث ۳۰۰ واحد در شهر همدان، ۱۲۵ واحد در ملایر و ۱۸ واحد در کبودراهنگ پیش‌بینی شده است که عملیات اجرایی واحد‌های کبودراهنگ آغاز شده و اجرای طرح‌های همدان و ملایر نیز در دستور کار قرار دارد.

او با اشاره به اختصاص ۶۷۵ قطعه زمین از اراضی در اختیار بنیاد مسکن برای اجرای طرح‌های حمایتی تصریح کرد: بخشی از این اراضی در روستا‌های پیرامون شهر‌ها قرار دارد و برای ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد اختصاص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان گفت: در قالب همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن نیز تفاهم‌نامه‌ای برای تأمین یک‌هزار و ۶۵۰ واحد منعقد شده که تاکنون بخشی از ظرفیت‌های موردنیاز شناسایی شده است.