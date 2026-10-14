به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، افزایش بیماری‌های تنفسی در کردستان مراجعات به مراکز درمانی استان را بیشتر کرده است.

در دو هفته گذشته هزار و ۱۹۴ نفر با علائم تنفسی به مراکز دولتی مراجعه کردند آماری که نسبت به دو هفته قبل، ۳۵ درصد افزایش دارد.

در همین مدت، ۲۷۳ نفر نیز به علت علائم تنفسی بستری شدند یعنی حدود ۴۰ درصد بیشتر از دوره قبل.

بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی هم از شناسایی موارد ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در استان حکایت دارد.

مسئولان بهداشتی توصیه می‌کنند افراد بیمار در خانه بمانند و از حضور در تجمعات خودداری کنند.

در صورت تنگی نفس یا سرفه شدید نیز مراجعه به مراکز درمانی ضروری است.