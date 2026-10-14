به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین رونمایی از هفت جلد کتاب و اطلس اسنادی دفاع مقدس با محوریت نقش رزمندگان خراسان بزرگ در هشت سال دفاع مقدس، امروز با حضور جمعی از پیشکسوتان و جانبازان دفاع مقدس، و سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد مقدس برگزار شد.

در این آیین از کتاب های «عبور از اروند»، «نبرد در هور»، «نبرد در شرق سلیمانیه»، «بر بلندای قلاویزان» و «حماسه نصر در بوارین»، در کنار اطلس لشکر ۵ نصر و اطلس لشکر ۲۱ امام رضا (ع)، رونمایی‌شد.

این مجموعه‌ها در چارچوب پروژه‌های تبیین نقش خراسان در دفاع مقدس و در ذیل برنامه‌های کنگره بزرگداشت ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی تهیه شده است. تمرکز اصلی این آثار، گردآوری و سامان‌دهی اسناد و اطلاعات مرتبط با عملیات‌ها و عملکرد یگان‌های خراسانی در دوران دفاع مقدس و ایجاد منابعی معتبر برای پژوهش‌های تاریخی و نظامی است.

مسئول مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس بسیج و سپاه امام رضا (ع)، در این مراسم با اشاره به اهمیت انتشار این مجموعه گفت: این مجموعه بخشی از پروژه‌های اصلی تبیین نقش خراسان در دفاع مقدس به شمار می‌رود و تمرکز بر تولید کتاب‌های منبع و مرجع بوده است تا با استفاده از حجم گسترده داده‌ها، اطلاعات و اسناد مرتبط با دفاع مقدس، زمینه‌ای فراهم شود که پژوهشگران و نویسندگان بتوانند در تحقیقات خود از این آثار بهره بگیرند و پروژه‌های مرتبط با هشت سال دفاع مقدس را تکمیل کنند.

علی علی‌مددی، با اشاره به ادامه روند تدوین و انتشار آثار مرتبط با نقش یگان‌های خراسانی در دفاع مقدس افزود: در سال آینده نیز رونمایی از ۱۱ جلد کتاب دیگر در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به شناسنامه‌ها، اطلس‌ها و آثار مربوط به نبرد‌های یگان‌های خراسان، به‌ویژه لشکر ۵ نصر و لشکر ۲۱ امام رضا (ع)، اشاره کرد.