نخستین پیش‌نشست همایش شهید سید حسن نصرالله با حضور طلاب و دانش‌آموختگان خارجی در مجتمع امام خمینی قم برگزار شد؛ نشستی که در آن از نقش برجسته این شهید در ایجاد قدرت و ترویج آموزه‌های مهدوی در منطقه لبنان سخن گفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله نجم‌الدین طبسی، از اساتید حوزه علمیه، با اشاره به جایگاه والای شهید سید حسن نصرالله گفت: وی تنها به ایجاد یک حزب سیاسی نپرداخت، بلکه تحولی بنیادین در ساختار اجتماعی و مذهبی لبنان ایجاد کرد.

وی افزود: فعالیت‌های شهید نصرالله منجر به ترویج گسترده معارف حسینی و مهدوی در این لبنان شد.

آیت‌الله طبسی با تأکید بر اقتدار سیاسی و نظامی ایجاد شده توسط این شهید، خاطرنشان کرد: وی با مدیریت خود، مانع تسلط صهیونیست‌ها بر منطقه شد و توانست با سخنرانی‌های تأثیرگذار، جامعه شیعی و مسلمانان لبنان را به جایگاهی مقتدرانه و صاحب‌قدرت برساند.