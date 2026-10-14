نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با مردم و مدیران اجرایی بخش مرکزی شهرستان سامان، بر ضرورت تسهیل روند تأمین مسکن و اشتغال‌زایی در روستا‌ها تأکید کرد.

تأکید نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ شهر بر واگذاری زمین به جوانان روستایی ظرف سه ماه آینده

تأکید نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخ شهر بر واگذاری زمین به جوانان روستایی ظرف سه ماه آینده

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، راستینه در این دیدار با اشاره به چالش‌های مسکن در مناطق روستایی، اعلام کرد: مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه آینده نسبت به واگذاری زمین‌های موجود به جوانان اقدام کند تا با نیاز‌های جمعیتی منطقه همسو باشیم.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازنگری طرح‌های هادی، اصلاح روکش آسفالت راه‌ها و توسعه طرح‌های کشاورزی و اشتغال‌زا خبر داد.

راستینه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری در حاشیه زاینده‌رود، بر لزوم ساماندهی مجموعه‌های بوم‌گردی با حفظ هویت بومی تأکید کرد و افزود:توسعه گردشگری باید با نظارت مستقیم و در قالب کمیته‌ای با حضور فرماندار، همگام با ملاحظات فرهنگی پیش برود.

در پایان این دیدار، در خصوص موضوعاتی نظیر تأمین آب شرب، اصلاح مسیر‌های ارتباطی و حمایت از ورزش همگانی از طریق درآمد‌های شرکت آب منطقه‌ای، تصمیمات اجرایی جهت پیگیری در دستگاه‌های مربوطه اتخاذ شد.