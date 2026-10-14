۱۴۲ قطعه شیء تاریخی و غیرتاریخی در عملیات مشترک اطلاعاتی و انتظامی در شهرستان برخوار کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: در پی اقدامات مستمر و پیگیری‌های اطلاعاتی و با هماهنگی و تعامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات شهرستان برخوار، عملیاتی هدفمند برای ضربه به قاچاقچیان اموال تاریخی در این شهرستان اجرا شد.

سرهنگ علی قربان‌پور با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در بازرسی‌ها در مجموع ۱۴۲ قطعه شیء تاریخی و غیرتاریخی از محل اختفای متهمان کشف و توقیف شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با سوداگران میراث ملی ادامه داد: در این خصوص سه متهم شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای اجرای مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قربان‌پور با تأکید بر اینکه بررسی‌های فنی روی محموله کشف شده ادامه دارد، گفت: تمامی اشیای ضبط شده در اختیار کارشناسان و باستان‌شناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان قرار گرفته است تا اصالت، قدمت، جنس و ارزش تاریخی دقیق آنها تعیین شود و پس از تکمیل فرآیند کارشناسی، جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.