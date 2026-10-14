۲۳ دانشجوی دانشگاه علامه به جشنواره قرآن و عترت دانشجویان راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در دو بخش آوایی و معارفی راه‌یافته به مرحله سراسری چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان اعلام شد.

بخش آوایی

قرائت تحقیق

معصومه آلوغبیش، فاطمه آقازمانی

قرائت ترتیل

فاطمه زمانی، مجتبی صمدی، علی رباطمیلی

اذان

حمیدرضا اکبری،سخنوری آئینی،مبینا شکرلب

دعاخوانی

مریم جافری، علی ساعتچی

حفظ

سیدمحسن روحانی (۵ جزء)، علی مؤمنی دیماندول (۵ جزء وموضوعی)، نادر شیخی (۵ جزء وموضوعی)، مریم کمره‌ای (۵ جزء)، فاطمه کمره‌ای (۱۰ جزء)، فاطمه ترکاشوند (۱۰جزء و موضوعی)، نفیسه میرزایی (۱۰ جزء)، حدیثه میرزایی (۲۰ جزء)، نرگس نورمحمدی (حفظ کل)، مرضیه حاکمی‌پور (حفظ کل)، مهدیه فولادی (حفظ موضوعی)

بخش معارفی

اعظم سنجابی (سبک زندگی ایرانی اسلامی)، سعیده رمضانی (سیره معصومین) و رسول رجایی (معارف صحیفه سجادیه)

مرحله سراسری چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان، اوایل آبان به میزبانی دانشگاه قم برگزار می‌شود.