رئیس انجمن متخصصین ریه ایران در خصوص روند کاهش سن ابتلا به سرطان ریه در کشور هشدار داد و تاکید کرد، این سرطان همچنان مرگبارترین بیماری در ایران و جهان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی قانعی در دوازدهمین کنگره ریه و مراقبت‌های ویژه به تهدید‌های نوظهور سلامت اشاره کرد. و گفت: سیگار‌های الکترونیکی با بیش از ۲۰۰۰ طعم مختلف و چهار نسل جدید، همراه با آلودگی هوا، نقش فزاینده‌ای در بروز بیماری‌های ریوی ایفا می‌کنند. این عوامل باعث شده‌اند نه تنها سن ابتلا به سرطان ریه پایین بیاید، بلکه بیماری‌های انسدادی ریه نیز با الگو‌های جدیدی ظاهر شوند که پزشکان پیش‌تر با آنها آشنا نبودند.

قانعی افزود: صنعتی شدن کشور، مصرف مواد جدیدی مانند تریاک و قلیان و افزایش مصرف سیگار در زنان، چالش‌های منحصربه‌فردی ایجاد کرده‌اند. در حالی که قبلاً بیشتر موارد بیماری‌های انسدادی ریه ناشی از سیگار سنتی بود، اکنون حدود نیمی از این موارد به عوامل دیگری مانند آلودگی هوا و صنعت مربوط می‌شود.

وی افزود که سال گذشته ثابت شد آلودگی هوا نه تنها باعث انسداد ریه، بلکه باعث افزایش سرطان ریه نیز می‌شود.

رئیس کنگره با اشاره به اینکه بیماری‌های انسدادی ریه رتبه چهارم مرگ‌ومیر در ایران را دارند، گفت: در میان تمام سرطان‌ها، هیچ‌کدام به اندازه سرطان ریه کشنده نیستند.

او خاطرنشان کرد که ۳۰ درصد سرطان‌های کشور با دخانیات مرتبط است و با آموزش و سیاست‌گذاری درست می‌توان حدود ۱۰۰ هزار مورد از آنها را کاهش داد. به همین دلیل، سند جدیدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و اخیراً توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده که وظایف دستگاه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، شهرداری، وزارت صمت و وزارت بهداشت را مشخص می‌کند.

قانعی تأکید کرد که پزشکان فوق‌تخصص ریه در انتهای مسیر بیماری قرار دارند و وظیفه‌شان هشدار دادن به مسئولان و مردم درباره این تهدید‌های رو به افزایش است.