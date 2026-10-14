به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: مردم استان همچنان از روند کند اعطای تسهیلات ازدواج و تامین زمین در حوزه جوانی جمعیت گلایه مندند که رفع آن همت بانک‌ها و مدیران را می‌طلبد.

هاشمی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در جوانی جمعیت وضعیت مناسبی نسبت به دیگر استان‌ها دارد افزود: خراسان جنوبی رتبه دوم نرخ ولادت‌های کشور را دارد و در آمار وفات جزو پایین‌ترین استانهاست.

وی با تأکید بر استمرار روند مطلوب نرخ باروری در استان گفت: باید با اعطای بسته‌های تشویقی همچون حمایت از بانوان کارمند، اعطای تسهیلات به زوجین نابارور و تسهیل خدمات قانون جوانی جمعیت، به تثبیت جایگاه استان در این حوزه کمک شود.

در این جلسه همچنین از انصراف ۱۱۹ مادر از تصمیم سقط جنین از ابتدای امسال با اجرای برنامه‌های مختلف تبیینی، اموزشی و مداخله پزشکی خبر داده شد.