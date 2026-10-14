رئیس پلیس راهور فراجا در آیین رونمایی از پلاک خودرو‌های منطقه آزاد بوشهر، با تأکید بر نقش خودرو‌های استاندارد در کاهش تلفات جاده‌ای، از آمادگی برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی با عمر کمتر از پنج سال در این منطقه خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سردارسید تیمور حسینی در آیین رونمایی از پلاک خودرو‌های منطقه آزاد بوشهر، ضمن تبریک این رویداد به مردم استان گفت: بوشهر، سرزمینی سرافراز و حماسه‌ساز است که در طول تاریخ افتخارآفرینی کرده و شهدای بسیاری را تقدیم کشور کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته برای توسعه منطقه آزاد بوشهر افزود: مناطق آزاد اهداف و مأموریت‌های متعددی دارند، اما یکی از دستاورد‌های ملموس آنها برای مردم، فراهم شدن امکان استفاده از خودرو‌های وارداتی باکیفیت و استاندارد است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به تلفات رانندگی در کشور، اظهار کرد: سالانه به‌طور متوسط نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و حدود ۲۵۰ هزار نفر نیز مصدوم می‌شوند. بخشی از این مصدومان دچار ضایعات نخاعی می‌شوند و بسیاری از آسیب‌دیدگان از قشر مولد و کارآفرین جامعه هستند.

سردار حسینی با بیان اینکه عامل انسانی، راه و وسیله نقلیه سه مؤلفه اصلی در تصادفات رانندگی هستند، تصریح کرد: خودرو‌های باکیفیت و استاندارد که به سامانه‌های فعال ایمنی مجهز هستند، می‌توانند در کاهش تصادفات و پیامد‌های آن نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: جایگزینی خودرو‌های فاقد استاندارد با خودرو‌های ایمن‌تر، با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، می‌تواند به ارتقای ایمنی تردد و کاهش خسارت‌های جانی و مالی کمک کند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اهمیت استاندارد‌های ایمنی و استحکام خودروها، گفت: اگر بتوانیم زمینه استفاده از خودرو‌هایی با کیفیت بالاتر و استاندارد‌های مطلوب‌تر را در کشور فراهم کنیم، منافع حاصل از حفظ سلامت و آرامش مردم می‌تواند به‌مراتب فراتر از هزینه‌های واردات خودرو باشد.

سردار حسینی همچنین از آمادگی برای شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی با عمر کمتر از پنج سال در منطقه آزاد بوشهر خبر داد و گفت: این ظرفیت فرصتی است تا با ارتقای ایمنی خودروها، یکی از مؤلفه‌های مؤثر در تصادفات رانندگی را بهبود ببخشیم و در مسیر کاهش تلفات جاده‌ای گام برداریم.

وی همچنین در مورد محدوده تردد خودرو‌های منطقه آزاد بوشهر، گفت: تردد در کل استان مستلزم هماهنگی‌های درون استانی و سامانه‌های هوشمند برای خوانش پلاک هاست.

سردار حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان استانی و منطقه آزاد بوشهر، زمینه اجرای این طرح و بهره‌مندی مردم از مزایای آن فراهم شود.