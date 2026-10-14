به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هواشناسی اعلام کرد، به علت پایداری جو و سکون نسبی هوا از روز جمعه تا یکشنبه (۲۴ تا ۲۶ مهر) نبود سرعت وزش باد در سطح زمین و لایه‌های مجاور، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در ساعات پایانی شب و نیمه اول روز پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام هواشناسی سکون نسبی جو و احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی استان به ویژه کلانشهر اصفهان و شهرستان‌های برخوار (دولت آباد)، لنجان، فلاورجان، کبوتر آباد، مبارکه، مورچه خورت، شاهین شهر، میمه و نجف آباد است.

این اداره کل در خصوص غبار آلودگی، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش دید و کیفیت هوا هشدار داد و توصیه کرد: تدابیر لازم برای کاهش انتشار آلاینده‌ها از سوی دستگاه‌های مربوط گرفته شود.

هواشناسی همچنین بر لزوم پرهیز گروه‌های حساس جامعه (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی، زنان باردار و کودکان) از انجام فعالیت‌های ورزشی در ساعات اولیه صبح تاکید کرده است.

هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند، این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین مسئولان نیز با آگاهی از این هشدار‌ها تمهیداتی بیندیشند.