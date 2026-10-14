به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران گفت: پویش «هم سرخ هم سفید» با هدف مشارکت جامعه پرستاری در اهدای خون و ترویج فرهنگ نجات جان بیماران، همزمان با روز ملی پرستار و ولادت حضرت زینب (س) از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود. ‌

وی با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت افزود: پرستاران همواره در بزنگاه‌های تاریخی و شرایط دشوار، در کنار مردم بوده‌اند و با تعهد و ایثار به حفظ سلامت جامعه خدمت کردند و مشارکت آنان در اهدای خون نیز جلوه‌ای از همین مسئولیت‌پذیری و همدلی اجتماعی است. ‌

یکتاپرست ضمن قدردانی از همکاری سازمان نظام پرستاری کشور، به‌ویژه دکتر احمد نجاتیان، رئیس کل این سازمان، اظهار کرد: همراهی جامعه پرستاری می‌تواند به گسترش فرهنگ اهدای خون و تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند. ‌ وی در پایان خاطرنشان کرد: از پرستاران سراسر کشور دعوت می‌شود در بازه زمانی ۲۳ الی ۳۰ مهرماه با حضور در مراکز اهدای خون، به پویش ملی «هم سرخ هم سفید» بپیوندند. ‌