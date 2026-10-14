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معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران از برگزاری پویش مشترک این سازمان و سازمان نظام پرستاری کشور با عنوان «هم سرخ هم سفید» در مراکز اهدای خون سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بابک یکتاپرست معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ایران گفت: پویش «هم سرخ هم سفید» با هدف مشارکت جامعه پرستاری در اهدای خون و ترویج فرهنگ نجات جان بیماران، همزمان با روز ملی پرستار و ولادت حضرت زینب (س) از تاریخ ۲۳ الی ۳۰ مهرماه برگزار میشود.
وی با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت افزود: پرستاران همواره در بزنگاههای تاریخی و شرایط دشوار، در کنار مردم بودهاند و با تعهد و ایثار به حفظ سلامت جامعه خدمت کردند و مشارکت آنان در اهدای خون نیز جلوهای از همین مسئولیتپذیری و همدلی اجتماعی است.
یکتاپرست ضمن قدردانی از همکاری سازمان نظام پرستاری کشور، بهویژه دکتر احمد نجاتیان، رئیس کل این سازمان، اظهار کرد: همراهی جامعه پرستاری میتواند به گسترش فرهنگ اهدای خون و تأمین خون مورد نیاز بیماران کمک کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: از پرستاران سراسر کشور دعوت میشود در بازه زمانی ۲۳ الی ۳۰ مهرماه با حضور در مراکز اهدای خون، به پویش ملی «هم سرخ هم سفید» بپیوندند.