برنامه پرواز‌های پاکستان به فرودگاه‌های عربستان سعودی، تحت تاثیر قرار گرفته است، به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ پرواز لغو یا از برنامه عملیاتی خارج شده و ۷۷ پرواز نیز با تاخیر انجام شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، اختلال در فعالیت فرودگاه‌های عربستان سعودی، برنامه پرواز‌های پاکستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ به طوری که طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۴ پرواز لغو یا از برنامه عملیاتی خارج شده و ۷۷ پرواز نیز با تاخیر انجام شده‌اند.

بر اساس گزارش منابع خبری پاکستان، فرودگاه ریاض تا نیمه شب ۱۷ اکتبر تعطیل اعلام شده است و در پی این تصمیم، ۲۸ پرواز رفت و برگشت میان پاکستان و ریاض برای امروز لغو شده‌اند.

همچنین دو پرواز از کراچی به جده و پرواز‌هایی از سیالکوت و موتان به مقصد دمام لغو شده‌اند. پرواز‌های شماره ۷۲۴ و ۷۲۵ شرکت هواپیمایی سعودی از لاهور به مدینه نیز با پنج ساعت تاخیر روبه رو شده‌اند.

این اختلال‌ها به پرواز‌های داخلی پاکستان نیز سرایت کرده است؛ به طوری که چندین پرواز در مسیر‌های کراچی به لاهور و کراچی به اسلام آباد با تاخیر‌هایی بین یک تا هشت ساعت مواجه شده‌اند..