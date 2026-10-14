رئیس کل بانک مرکزی گفت: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را توهم دانست و بر تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر جنگ و تحریم‌های آمریکا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالناصر همتی در خصوص اولویت‌های بانک مرکزی اظهار کرد: مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و ادامه خدمات بانکی و نظام پرداخت است.

رئیس بانک مرکزی در ادامه در خصوص تأمین نیاز‌های اساسی گفت: تأمین ارز دارو و کالا‌های اساسی و تلاش برای مهار شتاب تورم از اقدامات بانک مرکزی عنوان شد.

همتی افزود: پیامد‌های منطقه‌ای، تداوم تنش‌ها می‌تواند بازار‌های انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

وی در پایان، بررسی دقیق آثار جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اعضا بر اساس معیار‌های یکسان را خواستار شد.