مدیرکل هواشناسی استان فارس از صدور هشدار سطح نارنجی برای این استان خبر داد و گفت: بارش‌های رگباری باران همراه با رعد و برق از بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت فردا ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی استان فارس از صدور هشدار سطح نارنجی برای این استان خبر داد و گفت: بارش‌های رگباری باران همراه با رعد و برق از بعد از ظهر امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود و تا اواخر وقت فردا ادامه دارد.

قاسم حسینی با اشاره به تشدید بارش‌های رگباری در ساعت‌های بعد از ظهر، اظهار کرد: این هشدار در پی هشدار سطح زرد صادرشده در روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، صادر شده است و مناطق مختلف استان فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه مناطق شرقی، مرکزی و غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های کوه‌چنار، کوار، نورآباد ممسنی، کازرون، فیروزآباد، فراشبند، قیروکارزین، جهرم، خفر، خرامه، سروستان، داراب، نی‌ریز، استهبان، فسا، مرودشت، زرقان، ارسنجان، شیراز و بختگان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

فردا پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه نیز همه مناطق استان، به‌ویژه شهرستان‌های واقع در غرب، مرکز، شرق، جنوب و شمال‌غرب فارس، تحت تأثیر این سامانه خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی بیان کرد: لغزندگی جاده‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، آب‌گرفتگی معابر، برخورد صاعقه، کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت از جمله آثار احتمالی این سامانه است. حسینی توصیه کرد هم استانی ها از سفر‌های غیرضروری پرهیز و شهروندان از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی در پایان تصریح کرد: بارش‌های نقطه‌ای و پراکنده باران لزوماً همه مناطق شهرستان‌ها را به‌صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.