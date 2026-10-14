رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به حجم بالای ورودی به سامانه ثبت خوداظهاری کالابرگ اعلام کرد: تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۱۶۱ هزار سرپرست خانوار با موفقیت وارد سامانه شده و بالغ بر ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر خوداظهاری خود را ثبت کرده‌اند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با عذرخواهی از شهروندان بابت سختی‌های ناشی از حجم بالای ورودی به سامانه ثبت خوداظهاری کالابرگ، اعلام کرد: برای رفع کندی و تسهیل روند ثبت، از امروز یک جدول زمان‌بندی جدید بر اساس رقم آخر کد ملی اجرا می‌شود. این طرح که با هدف مدیریت ظرفیت و جلوگیری از فشار به زیرساخت‌ها طراحی شده، تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت.

محمد محسن صدر افزود: در پی مراجعه بی‌سابقه و حجم بسیار بالای کاربران به سامانه ثبت خوداظهاری (بر اساس دستور سازمان برنامه)، اختلالات و کندی‌هایی در فرآیند ورود به سامانه مشاهده شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه بیش از ۵ میلیون و ۱۶۱ هزار سرپرست خانوار با موفقیت وارد سامانه شده‌اند و بالغ بر ۴ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر خوداظهاری خود را ثبت کرده‌اند، ضمن عذرخواهی از آحاد مردم، علت اصلی این اختلال را حجم بی‌نظیر ورود کاربران در هر ثانیه ذکر کرد.

وی به جدول زمان‌بندی مراجعه بر اساس رقم آخر کد ملی اشاره کرد و گفت: به منظور مدیریت بهتر ظرفیت و جلوگیری از ترافیک سنگین برای ورود به سامانه، از امروز (چهارشنبه) برنامه جدیدی برای مراجعه سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند، ابلاغ شده است که امروز (چهارشنبه) افرادی که رقم آخر کد ملی آنها ۰ و ۱ است می‌توانند با مراجعه به این سامانه ثبت خود اظهاری خود را انجام دهند و فردا (پنجشنبه) افرادی که رقم آخر کد ملی آنها ۲، ۳ و ۴ است و سپس جمعه سایر ارقام آخر کد ملی (تا ساعت ۲۴ جمعه) می‌توانند ثبت خود اظهار خود را انجام دهند

وی به رفع کندی سامانه و اطمینان از ثبت اطلاعات اشاره کرد و گفت: با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، تغییراتی در سامانه ایجاد و مشکل کندی در پاسخ‌دهی سرویس‌ها مرتفع شده است و اکنون کاربران می‌توانند به راحتی وارد سامانه شوند و فرآیند چهار مرحله‌ای ثبت خوداظهاری را با سرعت انجام دهند.

صدر تأکید کرد: پس از اتمام مراحل، پیام تأیید و کد رهگیری به کاربر نمایش داده می‌شود؛ لذا از مردم درخواست می شود برای جلوگیری از اشغال ظرفیت سامانه ، پس از دریافت پیام تأیید، نیاز به مراجعه مجدد برای چک کردن وضعیت ندارند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه ، به تمدید مهلت و نگرانی نداشتن شهروندان اشاره کرد و افزود: با توجه به تمدید مهلت توسط سازمان برنامه و بودجه ، کاربران تأکید شد که هیچ نگرانی بابت ثبت نشدن اطلاعات نداشته باشند. در صورت بروز هرگونه مشکل فنی برای برخی از افراد، باز هم امکان ثبت خوداظهاری در آینده فراهم خواهد بود و این موضوع خللی در حقوق آنها ایجاد نخواهد کرد.





