مرحله نخست طرح آسفالت حیاط مدارس آبادان با هدف ارتقای ایمنی، شادابی و نشاط دانش‌آموزان و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، در ۹ مدرسه به مساحت ۲۵ هزار مترمربع آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در راستای بهبود فضا‌های آموزشی و ایجاد محیطی ایمن و بانشاط برای دانش‌آموزان، طرح آسفالت حیاط مدارس آبادان در قالب مسئولیت‌های اجتماعی و با پیش‌بینی اجرای ۲۵ هزار مترمربع آسفالت در مدارس شهرستان وارد مرحله اجرایی شد.

این طرح با حضور جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، از هنرستان نیکان آغاز شد و در مرحله نخست، ۹ مدرسه شهرستان زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

اجرای این طرح گامی مؤثر در راستای بهسازی محیط‌های آموزشی، کاهش مخاطرات احتمالی در حیاط مدارس و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و پرورشی دانش‌آموزان به شمار می‌رود.

این اقدام در راستای تحقق رویکرد وزارت آموزش‌وپرورش مبنی بر ضرورت برخورداری دانش‌آموزان از محیطی ایمن، شاداب و بانشاط برای مدارسِ رضوان فرهنگیان، ظهراب پور

۱ و ۲، نیایش، شهیده دبان، معراج، عمار، شایستگان و نفیسه و شهید آبست به مساحت ۲۵ هزار مترمربع در حال اجراست؛ چرا که مدرسه ایمن و بانشاط، زمینه‌ساز پویایی دانش‌آموزان و ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت است.