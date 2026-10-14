الناز صانعی‌پور، بعنوان ورزشکار چهارمحال و بختیاری در دومین اردوی تیم ملی پرثو آ حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این اردو با هدف ارتقای سطح آمادگی جسمانی و فنی ملی‌پوشان و در راستای آماده‌سازی تیم برای حضور در رقابت‌های جهانی هنر‌های رزمی سنتی کره جنوبی برگزار شد.

در جریان این اردو، ملی‌پوشان با انجام تمرینات تخصصی پرثوآ، در برنامه‌های بدنسازی و آماده‌سازی جسمانی نیز شرکت کردند و برنامه‌های تمرینی خود را زیر نظر کادر فنی و مربیان تخصصی دنبال کردند.

حرکت تیم ملی به سوی مرحله سوم آماده‌سازی بر اساس برنامه آماده‌سازی تیم، ملی‌پوشان پرثوآ در هفته آینده وارد سومین مرحله اردوی آمادگی خواهند شد و سپس بلافاصله راهی استانبول ترکیه شده تا چهارمین مرحله اردوی آمادگی خود را در این کشور برگزار کنند.

مسابقات جهانی هنر‌های رزمی سنتی کره جنوبی ۲۰۲۶ نیز از ۱۵ اکتبر، مصادف با ۲۳ مهرماه در شهر چونگجو، مهد هنر‌های رزمی سنتی، با حضور تیم‌های بزرگ رزمی از کشور‌های مختلف جهان برگزار خواهد شد.