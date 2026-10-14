به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب گفت: حدود ۷ هزارمورد بازدید میدانی برای کنترل کمی و کیفی سوخت ارائه شده در جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب در شش ماهه نخست امسال صورت گرفته است.

رحمت حاجی زاده افزود: با هدف نظارت بر استمرار سوخت رسانی مطلوب، جلوگیری از هرگونه آلودگی فرآورده‌های نفتی و رفع احتمالی نقص تلمبه‌ها در جهت خدمت رسانی مطلوب‌تر با رعایت استاندارد‌های کمی و کیفی به شهروندان، در شش ماهه اول امسال ۲ هزار و ۴۵۴ مورد بازدید کنترل کیفی از تعداد ۷۹ باب جایگاه عرضه سوخت و تعداد ۴ هزار و ۳۸۰ مورد آزمایش کمی از تعداد ۷۳۰ نازل تلمبه مجاری عرضه سوخت توسط کارشناسان واحد‌های کنترل کیفیت و خدمات مهندسی درسطح یازده شهر جنوب استان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی انجام شده سوخت رسانی به جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی، صنایع، معادن و مصرف کنندگان عمده و جزء بدون وقفه ادامه داشته و تمهیدات لازم درخصوص ذخیره سازی سوخت دوم مورد نیاز مصرف کنندگان عمده در صورت احتمال افت فشار و یا قطعی شبکه گاز نیز انجام شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب اظهارداشت: شهروندان می‌توانند در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد از نحوه ارائه خدمات عرضه فرآورده‌های نفتی در مجاری عرضه سوخت جنوب استان، به صورت شبانه‌روزی با سامانه یکپارچه پاسخگویی به مشتریان ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و یا با شماره ۴۵۳۵۸۶۶۹-۰۴۴ تلفن پیامگیر منطقه میاندوآب تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت به درخواست آن‌ها رسیدگی شود.