۲۲ مددجوی بهزیستی سالمند در شهرستان رودبار با هدف دسترسی آسان آنها به خدمات سلامت و مراقبت‌های ویژه، رایگان معاینه شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبار گفت: هم زمان با گرامیداشت هفته ملی سالمند و با هدف توجه به سلامت و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، ۲۲ سالمند مددجوی بهزیستی در رودبار رایگان معاینه شدند.

دکتر سیداسداله علوی هدف از اجرای این برنامه را افزایش دسترسی به خدمات سلامت و توجه بیشتر به وضعیت جسمانی سالمندان عنوان کرد و افزود: گرامیداشت هفته ملی سالمند فرصتی برای برجسته‌کردن اهمیت تکریم سالمندان، توجه به شرایط زندگی آن‌ها و تلاش برای بهبود کیفیت زندگی و دسترسی بهتر آن‌ها به خدمات سلامت فراهم می‌کند.