معاون وزیر و رییس مرکز دیپلماسی و مطالعات بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان به منظور تعمیق روابط دو دولت و ملت، وارد بیروت پایتخت لبنان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از بیروت، سعید خطیب زاده در بدو ورود به بیروت با اشاره به پیشینه روابط دو کشور ایران و لبنان گفت: این سفر به منظور تعمیق روابط دو دولت و ملت صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه روابط با سرزمین مقاومت و مردم و کشور لبنان همواره برای ایران مهم بوده است افزود: در این سفر علاوه بر دیدار با مقام‌های دولتی با نخبگان گفت‌و‌گو و با اندیشکده‌های لبنانی نبز نشست‌های تبادل نظر خواهیم داشت.