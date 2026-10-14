رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به حضور مستمر دکتر رودابه بهرام‌سلطانی در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد جهان از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، این موفقیت را نشانه ظرفیت علمی ایران در حوزه داروسازی سنتی دانست. وی همچنین با تشریح جایگاه پژوهش‌های پایه و بالینی در توسعه طب ایرانی، بر نقش هم‌افزایی این دو حوزه در تولید شواهد علمی و ارتقای سلامت جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین رضایی‌زاده، رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، با تبریک قرار گرفتن مجدد دکتر رودابه بهرام‌سلطانی، استادیار داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد جهان (ESI)، اظهار کرد: بر اساس مستندات رسمی، نام این پژوهشگر از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون به‌صورت مستمر در این فهرست قرار داشته است.

وی با اشاره به زمینه‌های پژوهشی دکتر بهرام‌سلطانی افزود: تمرکز فعالیت‌های علمی وی بر توسعه فرآورده‌های طبیعی مبتنی بر منابع معتبر طب سنتی و بررسی فعالیت‌های فارماکولوژیک این فرآورده‌ها در مطالعات پیش‌بالینی و بالینی است؛ رویکردی که زمینه پیوند دانش بومی با روش‌های علمی معتبر بین‌المللی را فراهم می‌کند.

تداوم موفقیت پژوهشگران داروسازی سنتی ایران

رضایی‌زاده با تأکید بر اینکه موفقیت پژوهشگران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی حاصل فعالیت مستمر یک مجموعه علمی است، گفت: دستاورد‌های این حوزه به یک فرد محدود نمی‌شود و پیش از این نیز شاهد حضور و موفقیت استادان برجسته‌ای همچون دکتر روجا رحیمی و دکتر محمدحسین فرزایی در عرصه‌های علمی بین‌المللی بوده‌ایم.

وی با اشاره به سابقه حضور دکتر روجا رحیمی در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد جهان و انتخاب وی به‌عنوان برگزیده جایزه بین‌المللی «بیونوریکا فایتونیرینگ ۲۰۲۵» و همچنین قرار گرفتن دکتر محمدحسین فرزایی در فهرست دانشمندان پراستناد جهان، این دستاورد‌ها را بیانگر استمرار فعالیت‌های علمی در حوزه داروسازی سنتی دانست.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ادامه داد: حضور چهره‌هایی همچون دکتر آرمان زرگران، دکتر زرشناس، دکتر بهجت جوادی، دکتر مجتبی حیدری، دکتر محمدهاشم هاشم‌پور، دکتر روجا رحیمی، دکتر محمدحسین فرزایی و دکتر رودابه بهرام‌سلطانی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر و پراستناد جهان، بر اساس ارزیابی دانشگاه استنفورد و انتشارات الزویر، نشان‌دهنده ظرفیت پژوهشی و جایگاه علمی متخصصان ایرانی در این حوزه است.

سهم ایران از تولیدات علمی جهانی در حوزه داروسازی

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به ظرفیت علمی کشور در حوزه داروسازی اظهار کرد: بر اساس یک مطالعه علم‌سنجی منتشرشده در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ حدود ۳۰ هزار و ۶۸ مقاله در حوزه‌های فارماکولوژی، سم‌شناسی و داروسازی در پایگاه اسکوپوس منتشر کرده است.

وی افزود: این میزان تولید علمی معادل ۲.۸۹ درصد از مقالات جهانی این حوزه بوده و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز با انتشار چهار هزار و ۸۸۵ مقاله، بیشترین سهم را در میان دانشگاه‌های کشور به خود اختصاص داده است.

رضایی‌زاده خاطرنشان کرد: این آمار‌ها نشان‌دهنده ظرفیت علمی کشور در تولید دانش تخصصی است و تداوم حضور پژوهشگران ایرانی در فهرست‌های معتبر بین‌المللی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی منطقه باشد.

پیوند پژوهش‌های داروسازی سنتی با مطالعات بالینی

وی با تأکید بر اینکه دستاورد‌های علمی این حوزه نباید صرفاً در قالب افتخارات فردی ارزیابی شود، تصریح کرد: پژوهش‌های داروسازی سنتی بخشی از زنجیره به‌هم‌پیوسته تحقیقات در حوزه طب سنتی هستند و می‌توانند زمینه توسعه فرآورده‌های سلامت‌محور و ورود آنها به مراحل ارزیابی بالینی را فراهم کنند.

رئیس مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت با اشاره به تفاوت شاخص‌های استنادی و ماهیت پژوهش‌های بالینی گفت: شاخص‌هایی مانند ESI عمدتاً بر میزان استناد به پژوهش‌ها در حوزه‌های علمی مشخص تمرکز دارند و بخش مهمی از این فعالیت‌ها به پژوهش‌های پایه و علوم دارویی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار این تحقیقات، پژوهشگران بالینی طب ایرانی نیز با وجود سابقه نسبتاً کوتاه‌تر این رشته، از طریق انتشار مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی و ثبت شاخص‌های استنادی قابل توجه، در مسیر مستندسازی علمی و تبدیل طب سنتی به دانشی مبتنی بر شواهد گام برداشته‌اند.

رضایی‌زاده تأکید کرد: پژوهش‌های بالینی مکمل تحقیقات داروسازی سنتی هستند و تعامل میان این دو حوزه می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر مداخلات و فرآورده‌های مرتبط با طب ایرانی و در نهایت ارتقای سلامت جامعه کمک کند.

سهم قابل توجه طب ایرانی از کارآزمایی‌های بالینی کشور

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی با اشاره به بهره‌وری پژوهشی در این حوزه گفت: با وجود اینکه اعضای هیئت علمی طب ایرانی و مکمل تنها حدود ۰.۳ درصد از مجموع اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را تشکیل می‌دهند، سهم این حوزه از کل کارآزمایی‌های بالینی ثبت‌شده در کشور به نزدیک سه درصد می‌رسد.

وی این نسبت را نشانه ظرفیت پژوهشی این حوزه دانست و افزود: هم‌افزایی میان متخصصان علوم پایه داروسازی و پژوهشگران بالینی، زمینه تولید شواهد علمی و توسعه تحقیقات کاربردی را فراهم کرده است.

رضایی‌زاده خاطرنشان کرد: توجه هم‌زمان به پژوهش‌های پایه، توسعه فرآورده‌های طبیعی و ارزیابی‌های بالینی می‌تواند به تقویت پشتوانه علمی طب ایرانی و افزایش سهم پژوهشگران کشور در تولید دانش معتبر بین‌المللی منجر شود.