به گزارش خبرگزاری صداوسیما راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، به همراه ماریسلا سیلوا چائو، رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، از سومین مرحله دوره تخصصی مقابله با حوادث CBRN بازدید کردند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران در این بازدید با تأکید بر ضرورت توسعه آموزش‌های تخصصی CBRN گفت: حفاظت از امدادگران و ارتقای توان پاسخ‌گویی نیرو‌های عملیاتی، مستلزم آموزش‌های تخصصی، تأمین تجهیزات حفاظت فردی و آمادگی برای مواجهه با مخاطرات پیچیده است.

وی بر توسعه این آموزش‌ها، فراهم کردن زمینه حضور بانوان امدادگر و طراحی دوره‌های تربیت مربی تأکید و تصریح کرد.

همچنین رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران، با تأکید بر همکاری نزدیک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با جمعیت هلال‌احمر ایران، آمادگی این کمیته را برای تکرار دوره‌های آموزشی و همکاری در تربیت مربیان اعلام کرد.

ماریسلا سیلوا چائو بر ظرفیت به‌اشتراک‌گذاری تجربیات این دوره با سایر جمعیت‌های ملی صلیب سرخ و هلال‌احمر تأکید کرد.

در این دیدار، موضوعات دیگری از همکاری‌های مشترک، از جمله توانبخشی فیزیکی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز بررسی شد.

این دوره با همکاری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و قطب علمی، آموزشی، پژوهشی و درمانی آسیب‌های شیمیایی کشور در حال برگزاری است و با هدف ارتقای دانش تخصصی، تقویت مهارت‌های عملیاتی و افزایش آمادگی نیرو‌های امدادی در برابر حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته‌ای طراحی شده است.

اهمیت این آموزش‌ها علاوه بر نحوه مواجهه با حوادث، در حفاظت از جان امدادگران و پیشگیری از گسترش آلودگی نیز نهفته است. در این دوره پنج‌روزه، مباحثی از جمله شناخت مواد شیمیایی خطرناک، اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، اقدامات امدادی و درمانی در شرایط جنگی، شناسایی و آلودگی‌زدایی مصدومان، تریاژ مصدومان انبوه، مدیریت روانی بحران و تشخیص و درمان مصدومان با رویکرد توکسیدروم را پوشش می‌دهد و با برگزاری مانور عملیاتی در سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر به پایان می‌رسد. تاکنون ۱۵۰ نفر از سرتیم‌های عملیاتی واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر در مراحل این دوره تخصصی آموزش دیده‌اند.