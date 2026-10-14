به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته آسمان استان قسمتی تا نیمه ابری (در بعضی ساعات با غبار رقیق) همراه با افزایش ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک، در ساعات بعدازظهر و شب هنگام در پاره‌ای نقاط به ویژه نواحی شمالی و شرقی رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

مبینی افزود: در این خصوص هشدار زرد هواشناسی شماره ۳۵ صادر شده است.

به گفته وی؛ در این مدت دما کاهش نسبی خواهد داشت.