مدیرکل بهزیستی استان فارس از ارائه خدمات به ۸۸۹ معتاد متجاهر و بیش از ۹ هزار نفر در مراکز درمان و بازتوانی خبر داد.

ارائه خدمات درمان و بازتوانی اعتیاد به بیش از ۹ هزار نفر در فارس

ارائه خدمات درمان و بازتوانی اعتیاد به بیش از ۹ هزار نفر در فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل بهزیستی استان فارس گفت: در شش‌ماهه نخست امسال۸۸۹ نفر از خدمات مراکز مرتبط با ساماندهی معتادان متجاهر و ۴ هزار و ۵۰۷ نفر از خدمات کاهش آسیب بهره‌مند شده‌اند.

همچنین مراکز اقامتی درمان و بازتوانی اعتیاد با ظرفیت پذیرش ۳ هزار و ۴۲۰ نفر، به ۹ هزار و ۱۶۴ نفر خدمت ارائه کرده‌اند و ۱۷۰ نفر نیز از خدمات توانمندسازی و حمایت اجتماعی پس از درمان بهره‌مند شده‌اند.

حمید گودرزی با تأکید بر ضرورت رویکردی جامع در مواجهه با مسئله اعتیاد اظهار کرد: ساماندهی معتادان متجاهر، پیشگیری از اعتیاد و حمایت از افراد بهبودیافته از محور‌های مهم فعالیت بهزیستی است که دستیابی به نتایج پایدار در آنها، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های مسئول است.