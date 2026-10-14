تفاهم‌نامه‌ای با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندگی دانشجویان نو ورود و شبکهٔ همسالان، و با رویکرد آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی میان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم و دانشگاه صنعتی قم به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تفاهم‌نامهٔ مشترک پیشگیری از اعتیاد میان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم و دانشگاه صنعتی قم به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در چارچوب تفاهم‌نامهٔ سال ۱۴۰۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (معاونت فرهنگی و اجتماعی) و ستاد مبارزه با مواد مخدر، با هدف توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندگی دانشجویان نوورود و شبکهٔ همسالان، و با رویکرد آموزش مهارت‌های فردی و اجتماعی تنظیم شده است.



این تفاهم‌نامه به امضای حجت‌الاسلام محمدی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم و آقای جعفر قنبری، رئیس دانشگاه صنعتی قم، رسید.

محور‌های اصلی تفاهم‌نامه شامل برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی، تقویت شبکهٔ همسالان، تولید محتوای پیشگیرانه، حمایت از جشنواره، پویش و کارزار رسانه‌ای دانشجویی، برگزاری رویداد نوآوری اجتماعی «راه نو» در سرا‌های دانشجویی، و رویداد ملی بازی‌های رایانه‌ای با رویکرد پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم در این دیدار با تأکید بر ضرورت خنثی‌سازی تبلیغات دشمن و سوداگران مواد مخدر در میان دانشجویان گفت: تبلیغات دشمن و سوداگران را برای دانشجویان باید خنثی کنیم؛ دانشجویان ما را برای شب‌های امتحان فریب می‌دهند و به دروغ می‌گویند مصرف فلان ماده باعث افزایش تمرکز می‌شود.

وی این ادعا‌ها را فاقد مبنای علمی دانست و خواستار اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع دانشگاه‌ها برای خنثی‌سازی این فریب‌ها شد.

آقای محمدی همچنین با هشدار نسبت به تهدیدات مواد نوظهور گفت: امروز اتاق فکر دشمن در تولید و ساخت انواع مواد مخدر و دخانی با اشکال گوناگون، متنوع و متناسب با اقشار و گروه‌های مختلف جامعه، بیش از پیش در تلاش برای سودجویی از طریق گمراهی جوانان و نوجوانان است.

در ادامه، آقای قنبری، رئیس دانشگاه صنعتی قم، به ارائه گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانهٔ دانشگاه پرداخت و آمادگی دانشگاه را برای همکاری گسترده‌تر با شورا اعلام کرد.

وی با اشاره به حضور مددکار مستقر در خوابگاه‌های دانشجویی گفت: این مددکار با استقرار دائم در محیط خوابگاهی، وظیفهٔ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، شناسایی زودهنگام مشکلات روانی و اجتماعی، و ارائه مشاوره و حمایت‌های لازم به دانشجویان را بر عهده دارد.