در آستانه آغاز چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران، داوران آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران این رویداد معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،آثار داستانی بخش مسابقه سینمای ایران این رویداد را هیئتی متشکل از همایون اسعدیان، روزت قادری، هادی مقدم دوست، آرش رصافی، پانته‌آ پناهی‌ها، آرمان فیاض و رضا فهیمی داوری می‌کنند.

چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی، به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با حمایت سازمان سینمایی، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موسسه تصویرشهر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اورژانس کشور و بنیاد مستضعفان از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینماگالری ملت برگزار می‌شود