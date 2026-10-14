اکرم امام‌اوغلو، شهردار برکنارشده استانبول و از چهره‌های شاخص مخالف دولت ترکیه، قرار است، پرونده اتهامات فساد مالی وی بررسی شده و وی دفاعیات خود را در دادگاه آغاز کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از آنکارا، اکرم امام‌اوغلو، شهردار برکنارشده استانبول و از چهره‌های شاخص مخالف دولت ترکیه، قرار است امروز چهارشنبه ۱۴ اکتبر در ادامه رسیدگی به پرونده اتهامات فساد مالی در شهرداری کلان‌شهر استانبول، دفاعیات خود را در دادگاه آغاز کند.

رسیدگی به پرونده موسوم به «شهرداری کلان‌شهر استانبول» با ۴۳۶ متهم، از جمله ۵۳ متهم بازداشتی، در دادگاه کیفری سنگین شماره ۳۳ استانبول و در مجموعه زندان مرمره واقع در منطقه سیلیوری ادامه دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی هیئت قضایی، چهار روز از چهارشنبه ۱۴ تا شنبه ۱۷ اکتبر برای ارائه دفاعیات اکرم امام‌اوغلو و وکلای وی اختصاص یافته است.

این مرحله از رسیدگی پس از ۹۷ روز برگزاری جلسات دادگاه آغاز می‌شود. در جلسه روز سه‌شنبه، تعدادی دیگر از متهمان پرونده از جمله مدیران و کارکنان شرکت‌های وابسته به شهرداری استانبول دفاعیات خود را ارائه کردند.

دادستانی استانبول، امام‌اوغلو را به اتهاماتی از جمله تشکیل و رهبری سازمان مجرمانه، دریافت رشوه، تخلفات در مناقصات عمومی، کلاهبرداری علیه نهاد‌های دولتی و پول‌شویی متهم کرده است.

بر اساس کیفرخواست دادستانی، برای امام‌اوغلو مجموعاً مجازات حبس از ۸۴۹ سال تا دو هزار و ۴۳۰ سال و شش ماه درخواست شده است. این ارقام مربوط به مجازات‌های درخواستی دادستانی است و هنوز حکم نهایی در این پرونده صادر نشده است.

امام‌اوغلو و وکلای وی اتهامات مطرح‌شده را رد کرده‌اند و روند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.

انتظار می‌رود هیئت قضایی پس از پایان دفاعیات امام‌اوغلو و وکلایش، تصمیم موقت خود را درباره وضعیت بازداشت متهمان و ادامه روند رسیدگی اعلام کند. زمان دقیق صدور این تصمیم به پایان دفاعیات بستگی دارد.

پرونده امام‌اوغلو به یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و قضایی ترکیه تبدیل شده است. وی از چهره‌های اصلی حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد معرفی‌شده این حزب برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ترکیه است.

جلسه امروز از آن جهت اهمیت دارد که امام‌اوغلو فرصت خواهد داشت دفاعیات خود را در برابر اتهامات اصلی پرونده به دادگاه ارائه کند.