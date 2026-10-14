رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از انسداد یک سکوی تلگرامی فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر، کشف ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم شیشه و انهدام شبکه توزیع مواد مخدر در تهران طی عملیات‌هایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی عسکری اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در جریان رصد هوشمندانه فضای مجازی، یک سکوی تلگرامی با هویت نامشخص را که در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: متهم پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، به یک قرار صوری در محدوده شمال تهران هدایت و در عملیاتی ضربتی دستگیر شد. در بازرسی از خودروی وی، بیش از ۳۵۰ گرم تریاک و شیره تریاک و دو قبضه سلاح سرد کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت همچنین از دستگیری دو متهم فعال در زمینه تهیه و توزیع موادمخدر صنعتی و کشف ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم شیشه از مخفیگاه آنان خبر داد.

سرهنگ عسکری از انهدام یک شبکه توزیع موادمخدر در تهران نیز خبر داد و گفت: در جریان عملیات چندمرحله‌ای پلیس، اعضای اصلی این شبکه از خرده‌فروشان تا سرکرده باند دستگیر و بیش از ۲۴۰ گرم شیشه و هروئین کشف شد.

وی با تأکید بر برخورد مستمر با سوداگران مرگ تصریح کرد: فضای مجازی برای عاملان خرید و فروش موادمخدر حاشیه امن نیست و امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است.