مدیر کل هواشناسی خوزستان، تا اواسط هفته آینده برای مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی استان ماندگاری هوای شرجی پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز دوشنبه هفته آینده همچنان استقرار جریانات جنوبی و مرطوب را نشان می‌دهد که به تناوب سبب افزایش رطوبت، شرجی، مه یا مه رقیق در مناطق ساحلی، جنوبی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غربی و مرکزی خواهد شد.

وی افزود: همچنین با عبور ریز موج‌ها تا پایان هفته از فراز استان، شاهد ابرناکی و احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعد و برق در ارتفاعات استان خواهیم بود که با توجه به ماهیت فصل احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای در دیگر مناطق استان نیز دور از انتظار نیست.

به گفته سبزه زاری؛ تا اوایل هفته آینده تغییرات دمایی محسوس نیست.

مدیر کل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته کشاورزی اهواز با دمای ۴۱.۸ و ایذه با دمای ۱۷.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۲۳.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.