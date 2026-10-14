محمد کمالی، کشتی‌گیر فرنگی‌کار استان فارس در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا ، نشان برنز وزن ۶۷ کیلوگرم را از آن خود کرد.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا برگزار شد و محمد کمالی، کشتی‌گیر شایسته استان فارس، در وزن ۶۷ کیلوگرم به نشان برنز دست یافت.

محمد کمالی با شکست حریفانی از شیلی، بلغارستان، لهستان و ارمنستان، نشان برنز وزن ۶۷ کیلوگرم را از آن خود کرد.

کمالی در دور نخست بوستامانته از شیلی را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و در دور دوم نیز مانف از بلغارستان را با همین نتیجه مغلوب کرد. او در مرحله یک‌چهارم نهایی با پیروزی ۸ بر صفر مقابل آرسلان‌بک سلیموف از لهستان به نیمه‌نهایی رسید و هرچند در این مرحله برابر زاکریف از روسیه شکست خورد، در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۶ بر صفر یوریک هوویان از ارمنستان را شکست داد و بر سکوی سوم جهان ایستاد.

در همین رقابت‌ها، ابوالفضل فتحی تزنگی، دیگر کشتی‌گیر فارس حاضر در مسابقات، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم با شکست مقابل دارابوس از مجارستان از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.