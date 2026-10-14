سخنگوی وزارت صمت از تصویب سهمیه ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاواتی برق صنایع در شورای عالی انرژی خبر داد و گفت: با توجه به نقش صنعت در رشد اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم، تأمین پایدار برق واحد‌های تولیدی در نیمه دوم سال پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، عزت‌الله زارعی، با اشاره به تصویب سهمیه برق صنایع برای نیمه دوم سال، گفت: در مجموع ۱۶ هزار و ۵۵۰ مگاوات برق برای تمامی صنایع کشور در نظر گرفته شده که این سهمیه به صنایع اعلام شده است.

وی افزود: این برنامه پس از طرح در شورای عالی انرژی و با حمایت‌های صورت‌گرفته به تصویب رسیده است و امید می‌رود در نیمه دوم سال با شرایط مناسب‌تری اجرا شود.

زارعی با بیان اینکه سهم صنعت از مصرف برق کشور حدود ۱۵ درصد است، گفت: ظرفیت نیروگاه‌های نصب‌شده کشور حدود ۹۹ هزار و ۲۰۰ مگاوات است و قدرت تولید برق این نیروگاه‌ها به ۸۷ هزار مگاوات می‌رسد؛ با این حال، در شرایط اوج مصرف، میزان تولید برق حدود ۶۲ هزار مگاوات است.

سخنگوی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت تأمین برق مورد نیاز واحد‌های تولیدی افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزارت صمت، صنعت به دلیل نقش مؤثر در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تأمین معیشت مردم و آرامش خانواده‌ها، نباید در اولویت محدودیت‌های برق قرار گیرد.

وی برای تبیین اهمیت تداوم فعالیت‌های صنعتی گفت: باید زمینه فعالیت صحیح و مستمر بخش تولید، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، فراهم شود تا جامعه احساس امنیت و اطمینان بیشتری داشته باشد.

زارعی درباره زمان اجرای برنامه تأمین برق صنایع نیز افزود: در ابتدای نیمه دوم سال و به‌ویژه در دو ماه نخست آن، پیش از ورود کشور به فصل سرما و در شرایطی که اوج مصرف ناشی از گرمای تابستان وجود ندارد، باید برق صنایع به‌طور کامل تأمین شود تا واحد‌های تولیدی بتوانند تولید خود را افزایش دهند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت برق شهرک‌های صنعتی در تابستان امسال گفت: با حمایت‌های رئیس‌جمهور، شهرک‌های صنعتی در تابستان تقریباً یک ماه قطعی برق نداشتند. در حال حاضر نیز اگر در برخی مناطق قطعی برق وجود داشته باشد، مدت آن ممکن است به چند ساعت محدود شود؛ از این رو، وضعیت تأمین برق شهرک‌های صنعتی در شرایط بهتری قرار دارد.

سخنگوی وزارت صمت ابراز امیدواری کرد با اجرای سهمیه مصوب برق صنایع در نیمه دوم سال، شرایط مناسب‌تری برای استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و بهبود روند تولید فراهم شود.