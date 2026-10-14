روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: میز خدمت سلامت گرامیداشت هفته کودک و سلامت روان در مسجد امام جعفر صادق (ع) کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: هم‌زمان با هفته ملی کودک، و سلامت روان میز خدمت در مسجد امام جعفر صادق (ع) با حضور پزشک و کارشناس سلامت خانواده، کارشناس تغذیه و کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت کیش برگزار شد.

مشاوره‌های آموزشی در زمینه سلامت روان، رشد و تکامل و تغذیه سالم کودکان ارائه و به پرسش‌های خانواده‌ها پاسخ داده شد.