به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند کشتی کانتینر بر متخلف که قصد عبور از مسیر غیر مجاز و پر خطر تنگه هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی سوزی شدید شد.

این کشتی با بار بیش از ۲۵۰۰ کانتینر صبح امروز در آبهای جنوبی تنگه هرمز از شدت آتش سوزی غرق شد.

شناورهای بومی و صیادان نهایت ایمنی در تردد از این مسیر را داشته تا با کانتینرهای شناور بر روی آب برخورد نکنند.