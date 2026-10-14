به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین گلستانی ملی پوش والیبال نشسته کشورمان که سه مدال طلای پارالمپیک۲۰۱۶ ریو، ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس، سه مدال طلا در بازی‌های پاراآسیایی و چندین قهرمانی جهان را در پرونده دارد حالا باشگاه فانتومی بوسنی خواهان حضور او در این باشگاه است و از این پس این ملی پوش به عنوان لژیونر در این تیم توپ خواهد زد.

باشگاه فانتومی بوسنی در پستی در اینستاگرام با اشاره به عنوان‌های قهرمانی حسین گلستانی نوشت:

ما همچنان به معرفی بازیکنان جدیدی که در پنجره نقل و انتقلات به باشگاه ما پیوسته‌اند، ادامه می‌دهیم. این بار، یک قهرمان جهان به سارایوو می‌آید!

ما مفتخریم که جدیدترین خرید را معرفی کنیم: حسین گلستانی

او بازیکن تیم ملی ایران، قهرمان جهان و چندین دوره پارالمپیک، از این پس پیراهن باشگاه ما را بر تن خواهد کرد. بازیکنی که در بزرگترین مسابقات جهان پیروز شده است، تجربه سطح بالا و ذهنیت برنده‌ای را به فانتومی می‌آورد.

ما آماده چالش‌های جدید هستیم، حالا با یک قهرمان دیگر در تیم!

خوش آمدی حسین!

همچنین در این پست، باشگاه فانتومی صحبت‌های حسین گلستانی را به شرح ز یر نقل قول کرده است:

به نمایندگی از ایران، ما در حال آماده سازی برای مسابقات قهرمانی جهان هستیم و تیم ما به خوبی از پس آن بر می‌آید. من همیشه در حال تمرین برای رسیدن به این هدف هستم و ذهنیت خوبی دارم.

گزارش از طاهره عالیشوندی