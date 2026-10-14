طرح‌های پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، موسوم به ضمانت الکترونیک، صبح امروز با حضور رئیس قوه قضائیه به مدار خدمات‌رسانی قضایی آمد تا دیگر هیچ متهمی که بازداشتش ضرورتی ندارد، به زندان نرود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس قوه قضائیه، در راستای نظارت بر پیاده‌سازی سامانه‌های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در مراجع و مراکز قضایی، جهت تسهیل و تسریع امورات قضایی مردم، صبح امروز از یکی از مجتمع‌های قضایی تهران بازدید به عمل آورد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در سیستم سنتی، فرآیند تأمین وثیقه اعم از ملکی یا منقول یا حتی معرفی کفیل، برای مردم و مراجعان به قوه قضائیه، دردسر‌هایی به همراه داشت و بعضاً چندین روز وقت مردم تلف می‌شد و حتی متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی نداشت، به ناچار به سبب ناتوانی در تأمین سریع وثیقه یا معرفی کفیل، بعضاً چندین روز، به بازداشتگاه هدایت می‌شدند. لکن بواسطه‌ی طرح «ضمانت الکترونیک» یا پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، این مشکلات و موانع، مرتفع می‌شوند.

رئیس قوه قضائیه افزود: در سیستم سنتی، شناسایی اموال و ارزش‌گذاری وثیقه و بازداشت و توقیف آن، برای آزادی متهم از بازداشت موقت، بعضاً چندین روز زمان می‌برد؛ لکن اکنون با طرح ضمانت الکترونیک، در ظرف کمتر از نیم ساعت، وثیقه تأمینی از سوی متهم یا وکیل او، ارزش‌گذاری و پذیرش می‌شود و اینچنین از بازداشت متهمی که بازداشتش ضرورتی ندارد، جلوگیری می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: همواره تأکید کرده‌ایم که نباید هیچ متهمی را بلاوجه بازداشت کرد؛ حتی یک شب در زندان و بازداشت ماندن، ممکن است برای فرد آسیب‌های جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. در مواردی به سبب ناتوانی متهم از تأمین سریع وثیقه و معرفی کفیل، او به ناچار به بازداشتگاه هدایت می‌شد؛ لکن با ایجاد و توسعه‌ی طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، دیگر هیچ متهمی که بازداشت شدنش، ضرورتی ندارد، حتی برای یک ساعت هم به زندان نمی‌رود.

رئیس قوه قضاییه گفت: طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، در مبحث کاهش جمعیت کیفری مؤثر است؛ در همین رابطه شاید ضروری باشد در راستای اصلاح و تکمیلِ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز اقدام کنیم و این دستاورد فناورانه را در این دستورالعمل قید کنیم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما بر توسعه‌ی طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، تأکید مؤکد داریم. این پذیرش وثایق الکترونیک، باید برای زندانیانی نیز که شرایط اعزام به مرخصی را دارند، به طور کامل مهیا باشد. همچنین در حوزه‌ی معرفی کفیل نیز نباید این پذیرش هوشمند، صرفاً محدود به کفیلی باشد که کارمند اداری و یا دارای سوابق تأمین اجتماعی است؛ بلکه باید به سرعت شرایطی فراهم آید که یک پیشه‌ور و کاسب و عضو صنوف نیز، بتواند مدارک کسب و کار خود را جهت کفالت، در سامانه بارگذاری کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای گفت: یکی دیگر از مزایای طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، ارزش‌گذاری خودکار و اتصال به پایگاه داده‌های ارزش‌گذاری اموال و به تبع آن، عدم نیاز به فرایندِ زمان‌بر کارشناسی است. بار‌ها تأکید کرده‌ایم که یکی از دلایل اطاله دادرسی‌ها و رسیدگی‌های قضایی، همین فقره‌ی کارشناسی‌های زمانبر است. ما مصمم هستیم که فرایند‌های ناظر بر رسیدگی‌ها و پیشبرد امورات قضایی مردم را کوتاه کنیم. در این زمینه هر چه بیشتر از ابزار‌ها و روش‌های فناورانه و متکی بر هوش مصنوعی، با لحاظ جوانب امنیتی و حفاظتی آن، بهره خواهیم گرفت.

رئیس قوه قضائیه گفت: در گذشته، حضور الزامی شخص در مراجع و مراکز مربوطه برای استعلام و ثبت وثیقه، زمان و هزینه زیادی از شهروند می‌گرفت؛ لکن با ضمانت الکترونیک، این فرآیند در بستر شبکه ملی اطلاعات و با اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبتی و بانکی انجام می‌شود و اینچنین از رفت‌آمد‌های مکرر مردم جلوگیری می‌شود و نتیجتاً، تکریم مردم و ارباب رجوع، محقق می‌گردد. اینکه زمینه‌ای فراهم آوریم که مردم مجبور نباشند برای وثیقه‌گذاری و کفالت، متحمل رنج و تردد زیاد شوند، خودش به معنا و منزله‌ی تکریم مردم و ارباب رجوع است.

رئیس دستگاه قضا بر مبحث ارائه آموزش‌های عمومی به مردم، جهت بهره‌گیری از طرح‌های پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها و ضمانت الکترونیک تأکید کرد و گفت: این کفایت نمی‌کند که صرفاً نیرو‌ها و متصدیان قضایی و کاربران حرفه‌ای نظیر وکلا، کارشناسان و غیره، نسبت به کاربرد و بهره‌گیری از سامانه‌های فناورانه‌ای نظیر پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها و ضمانت الکترونیک، آگاه و مسلط باشند؛ بلکه باید عموم مردم را از وجود این دستاورد‌های فناورانه آگاه و مطلع کرد.

وکلا از اهتمام ویژه‌ی قوه قضاییه نسبت به توسعه‌ی سامانه‌های الکترونیکی که سهولت و سرعت تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی را به همراه دارد، قدردانی کردند.

یکی از وکلای مورد اشاره که موکلش در شهر اراک ساکن بود، خطاب به رئیس دستگاه قضا گفت: من امروز برای معرفی ضامن به این شعبه قضایی مراجعه کردم و پس از ارائه نام و مشخصات ضامن به مدیر دفتر شعبه و ارسال کد، در کمتر از ۱۰ دقیقه، ملک واقع در شهر اراک، شناسایی و ارزش‌گذاری شد و به عنوان وثیقه تأمین و تودیع گشت. این قطعاً یکی از کارآمدترین دستاورد‌ها و خدمات نظام قضایی کشور است؛ اگر چنین دستاورد و خدمتی وجود نداشت، فرایند شناسایی و ارزش‌گذاری ملک مورداشاره با توجه به اینکه در شهرستان است، بخاطر مبحث نیابت قضایی، شاید تا یک هفته و حتی بیشتر، زمان می‌برد و در این صورت مشکلات عدیده‌ای برای موکل من پیش می‌آمد.