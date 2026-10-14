درهجدهمین جشنواره بانوی کرامت بیش از ۵ هزار اثر به این جشنواره ارسال شد که ۴۰ اثر قابل تقدیر بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی کرامتی؛ مدیر کل پژوهش‌های عمومی حوزه خواهران،با بیان اینکه حضرت زینب (س) مظهر عمیق حیا، اندیشه، ایمان و جهاد تبیین است، گفت: طلاب و پژوهشگران خواهران ما رهرو راستین مکتب حضرت زینب (س) هستیم.

کرامتی با اشاره به فرایند شکل‌گیری این جشنواره افزود: این حرکت مبارک اولین بار در سال ۱۳۸۰ با فراخوان پژوهشی آغاز به کار کرد و با وجود فراز و نشیب فراوان از حرکت نایستاد و با فروغ بیشتری به حرکت علمی خود ادامه داد و با تولید ۵۴ هزار اثر پژوهشی به بلوغ رسیده است.

مدیرکل پژوهش‌های عمومی حوزه‌های خواهران، افزود: امروز این جریان شناسنامه هویت علمی و نماد خودباوری حوزه خواهران است، تصریح کرد: پنج هزار و ۷۰۷ اثر از سوی بیش از چهار هزار طلبه به این جشنواره ارسال شده است که نشان‌دهنده گستره علمی جشنواره است؛ دریافت آثار از دورترین نقاط مرزی و طلاب غیرحضوری از ویژگی این دوره است. همچنین تنوع جغرافیایی برگزیدگان از ۱۶ استان نشان‌دهنده ارزش آثار است.

وی تأکید کرد: در مرحله ارزیابی تفصیلی ۴۰ اثر به ایستگاه پایانی رسید. نسبت برترین‌ها هم هفت دهم درصد است که عیار بالا را نشان می‌دهد.

کرامتی ادامه داد: آثار این جشنواره در شش قالب متنوع شامل مقالات، پژوهش‌های پایانی سطح یک، پایان نامه‌ها، مقالات کوتاه و کتاب و رساله‌های سطح چهار ارائه شده است.

وی افزود: در مراسم اختتامیه این جشنواره از معاونان برتر پژوهش و داوران نمونه که از بین ۲۳۷ ارزیاب انتخاب شده‌اند تجلیل شد.

وی در پایان از اعلام فراخوان نوزدهمین دوره جشنواره بانوی کرامت از امروز خبر داد و درخواست کرد تا طلاب و استادان حضور پرشورتری در این دوره داشته باشند.