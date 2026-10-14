معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ از اجرای طرح‌های نقاشی دیواری با محوریت شعائر ملی و مذهبی در جداره‌های نامناسب شهری و حاشیه معابر این منطقه خبر داد. اقدامی که با هدف ارتقای سیما و منظر شهری و بهره‌گیری از ظرفیت دیوارهای بلااستفاده در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین شهابی با اشاره به برنامه‌های اداره زیباسازی منطقه گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و فرارسیدن فصل پاییز، مجموعه‌ای از اقدامات زیباسازی با هدف خلق آثار هنری فاخر و ترویج ارزش‌های ملی و مذهبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای نقاشی‌های دیواری با موضوع تهذیب نفس و تربیت در مراکز آموزشی، بهسازی و بازپیرایی جداره‌های زیرگذرهای سواره‌رو نامدار و آیت‌الله سعیدی و همچنین اکران طرح‌های صلوات بر دیوارهای حاشیه‌ای معابر دارای املاک معارض، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است که کوی زینبیه نیز در اولویت اجرای آن قرار دارد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۸ در ادامه، بازپیرایی جداره‌های منتهی به بلوار شهیدان بهرامی و نصب بنرهای مناسبتی با هدف گرامیداشت رویدادها و مناسبت‌های ملی و مذهبی را از دیگر اقدامات اداره زیباسازی منطقه برشمرد.

شهابی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها در راستای بهبود کیفیت بصری فضاهای شهری، ساماندهی جداره‌های نامناسب و تقویت جلوه‌های فرهنگی و هویتی در محیط زندگی انجام می شود.