سیدموسی حسینی، از مستندسازان و کارگردانان متعهد و پیشکسوت رسانه ملی، بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

سیدموسی حسینی، مستندساز و کارگردان پیشکسوت درگذشت

سیدموسی حسینی، مستندساز و کارگردان پیشکسوت درگذشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، زنده‌یاد حسینی از جمله چهره‌های پرکار و تأثیرگذار عرصه مستندسازی،کارگردان وتصویربرداری کشور بود.

وی نخستین مستندسازی بود که پس از بازگشت آزادگان سرافراز به میهن، به ثبت گفت‌وگوها و مستندسازی از خاطرات آنان پرداخت و همچنین در طول سالیان متمادی، مستندهایی از زندگی و فداکاری‌های جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس را به تصویر کشید.

از دیگر خدمات و یادگارهای این مستندساز فقید می‌توان به کارگردانی مستندهایی درباره حسینیه اعظم زنجان و زینبیه این شهرستان اشاره کرد.

وی همچنین نقش بسزایی در راه‌اندازی و افتتاح اکثر شبکه‌های استانی صداوسیما داشت و از پایه‌گذاران بخش «سفرنامه صبا» در برنامه «صبح بخیر ایران» به شمار می‌رفت.

آخرین فعالیت هنری زنده‌یاد سیدموسی حسینی، مجموعه مستند «ایران جان» در استان قزوین بود که به‌تازگی از شبکه‌های سیما به روی آنتن رفت.

پیکر آن مرحوم در باغ فردوس کرمانشاه قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.