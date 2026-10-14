به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامان قدوسی درفضای مجازی امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) نوشت:

«در سفر سرپرست وزارت نفت به عسلویه ضمن بازدید میدانی از روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، در نشست با کارفرمایان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران مشکلات مختلف طرح‌ها به‌ویژه تأمین مالی بازسازی‌ها، بررسی و مقرر شد بخشی از مطالبات پیمانکاران بلافاصله امروز توسط بانک‌های عامل پرداخت شود.»