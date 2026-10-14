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سخنگوی وزارت نفت اعلام کرد که مقرر شده است بخشی از مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعت نفت بهویژه تأمین مالی طرحهای بازسازی در پارس جنوبی امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) از سوی بانکهای عامل پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سامان قدوسی درفضای مجازی امروز (چهارشنبه، ۲۲ مهر) نوشت:
«در سفر سرپرست وزارت نفت به عسلویه ضمن بازدید میدانی از روند بازسازی تأسیسات آسیبدیده، در نشست با کارفرمایان، پیمانکاران و سرمایهگذاران مشکلات مختلف طرحها بهویژه تأمین مالی بازسازیها، بررسی و مقرر شد بخشی از مطالبات پیمانکاران بلافاصله امروز توسط بانکهای عامل پرداخت شود.»